Происшествия

Бывшую пациентку психбольницы в Пскове обвиняют в краже денег

Уголовное дело в отношении жительницы города Пскова, ранее покинувшей психиатрическую больницу, направили в суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Как установлено в ходе следствия, женщина пришла домой к своему знакомому. Пользуясь тем, что потерпевший был занят уходом за своей больной матерью, она похитила у него 27 000 рублей. Виновной провели судебную психиатрическую экспертизу, она признана вменяемой.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде ограничения свободы.