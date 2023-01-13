Происшествия

Без вести пропавшего мужчину ищут в Пскове

Без вести пропавшего Романа Иванова 1974 года рождения разыскивают в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

С 14 апреля 2019 года он пропал на территории областного центра, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, овальное лицо, тёмно-русые с сединой волосы, узкий длинный нос, дугообразные брови, серые глаза.

Является лицом без определенного места жительства.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 или 59-63-29 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову) или 02.