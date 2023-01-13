Происшествия

Жилой дом загорелся в Себежском районе

Жилой дом загорелся в деревне Илово Себежского района 14 января, огонь повредил потолочное перекрытие. Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправности дымохода печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В тот де день на улице Грибоедова в Пскове произошел пожар. Пламя повредило обшивку дома, сарай полностью выгорел изнутри. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Также, в деревне Никулино Великолукского района, на улице Юбилейной в бане огонь повредил потолочное перекрытие. В ведомстве считают, что пожар случился из-за перекала печи. Баню удалось спасти.