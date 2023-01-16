Происшествия

Жители Псковской области передали мошенникам более 4 миллионов рублей

Несколько жителей Пскова, Великих Лук, Опочки, Гдовского и Печорского районов поддались на различные уловки злоумышленников и лишились более 4 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы, которые представлялись банковскими служащими или сотрудниками правоохранительных органов. Под разными предлогами, в том числе для предотвращения несанкционированного оформления кредитов, доступа к банковским счетам клиентов или освобождения родственников от уголовной ответственности, они завладели денежными средствами потерпевших на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию. Ведется следствие.