Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртного

Молодого псковича задержали за кражу спиртного из магазина 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Труда в Пскове сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 20-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.