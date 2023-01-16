Происшествия

Пропавшего в январе мужчину ищут в Великолукском районе

Дмитрия Мазалова 1977 года рождения разыскивают в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото: поисковый отряд «След»

Мужчина ушёл из дома в деревне Носково Великолукского района 15 января в 13:45. Последний раз его видели в тот же день в 14:26 в магазине «Мираж» на улице Стадионной, 15 в Великих Луках.

Пропавший был одет в чёрную зимнюю куртку без капюшона, в темно-синюю шапку с бело-голубыми полосками, светло-синие спортивные тёплые штаны с красно-голубыми лампасами, чёрные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить об этом в поисковый отряд.