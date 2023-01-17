Происшествия

Неисправность отопительной печи стала причиной возгорания хозпостройки в Пыталовском районе

Неисправность отопительной печи стала причиной возгорания хозпостройки в Пыталовском районе сегодня, 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 3:54 на пульт управления ведомства поступило сообщение о возгорании в деревне Пыталовские Хутора. Хозяйственная постройка размером 6 на 9 метров сгорела из-за неисправности отопительной печи. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти гараж.

Кроме того, 17 января в 13:40 в деревне Добрыши Себежского района в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.