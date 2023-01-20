Происшествия

В России выясняют обстоятельства гибели 13-летнего школьника в квартире

Тело подростка обнаружили в квартире во Фрунзенском районе Петербурга, сообщают «Невские новости».

В экстренные службы обратился отец мальчика, который не мог попасть домой, спасателям пришлось выламывать входную дверь. В одной из комнат был обнаружен 13-летний подросток в бессознательном состоянии, прибывшая бригада «скорой» констатировала смерть мальчика.

Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства гибели ребенка выясняют сотрудники правоохранительных органов.