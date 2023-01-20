Происшествия

Житель Палкинского района получил штраф и продолжил красть металл

39-летнего жителя Палкинского района, которого ранее уже подвергали административному наказанию, могут привлечь к уголовной ответственности за мелкое хищение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что в январе 2023 года подозреваемый, уходя из дома своей знакомой, увидел на крыльце чугунные круги для печи, которые забрал без разрешения хозяйки, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Стоимость похищенного имущества составила 1 300 рублей.

При этом за несколько месяцев до хищения чугунных кругов мужчину уже привлекали к административной ответственности за хищение металлической печи стоимостью 2 000 рублей. «Назначенное наказание в виде штрафа в размере 4 000 рублей не оказало на нарушителя должного влияния и он вновь совершил мелкое хищение», - отметили в прокуратуре.

Санкция статьи обвинения (статья 158.1 УК РФ) предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф до 40 000 рублей, обязательные работы на срок до 180 часов, исправительные работы на срок до 6 месяцев, лишение свободы на срок до 1 года.