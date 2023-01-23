Происшествия

Названа предположительная причина пожара в доме Седельщикова в Пскове

Предположительная причина пожара в здании объекта культурного наследия - дома Седельщикова (бывшего клуба «Подросток») в Пскове, произошедшего 21 января, – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании на улице Герцена, 5 сообщили в 18.23. В неэксплуатируемом строении горел мусор на площади один квадратный метр. Само здание от огня удалось спасти.

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Напомним, пустующее здание на улице Герцена, 5 горело в 2014 году.

Здание на данный момент принадлежит ООО «Трактиръ 903». Ранее сообщалось, что комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском об изъятии объекта культурного наследия из собственности.