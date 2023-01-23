Происшествия

Псковичей задержали за кражу в магазине с разницей в два часа

Псковичей задержали за кражу в одном и том же магазине с разницей в два часа 22 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 27-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Через два часа в этом же магазине сотрудники Росгвардии задержали гражданку 1985 года рождения, которая также совершила кражу алкоголя.