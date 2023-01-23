Происшествия

Контейнер для ТКО загорелся в Гдовском районе из-за выброшенной золы

Зафиксирован очередной акт небрежного и безответственного обращения с контейнерами для ТКО в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«Жители данного населенного пункта посчитали допустимым в очередной раз отправить в мусорный бак неостывшую золу, что привело к возгоранию и порче имущества», - прокомментировали в уборочной компании.

Жителям Псковской области напоминают, что контейнеры предназначены для сбора исключительно ТКО и рассчитаны на определённые условия эксплуатации. Недопустимо выбрасывать в них строительный мусор, воспламеняющиеся отходы, бытовую технику и электронику, автопокрышки, огнеопасные вещества и др.

Псковичей просят бережно относиться к имуществу и помнить, что за его повреждение предусмотрен штраф, а за поджог или кражу возможна уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Помимо этого, совершивший противоправные действия человек обязан возместить причиненный вред в полном объеме.