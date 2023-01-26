Происшествия

Житель Великих Лук ушёл из магазина с чужими покупками и оказался в суде

Жителя города Великие Луки не стали привлекать к уголовной ответственности за кражу пакета с продуктами из ячейки для хранения вещей покупателей магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В конце октября 2022 года мужчина, находясь в одной из торговых организаций города, открыл ключом чужую ячейку для хранения вещей покупателей магазина, откуда забрал себе и вынес из магазина пакет с покупками. Дома, осмотрев украденное, решил выкинуть, так как ценности похищенные вещи для него не представляли. Благодаря камерам видеонаблюдения личность великолучанина удалось установить.

В ходе предварительного следствия мужчина возместил потерпевшей причиненный ущерб, а также публично принёс извинения.

В ходе судебного заседания потерпевшая заявила ходатайство о прекращении уголовного дела на основании статьи 25 УПК РФ, то есть в связи с примирением сторон, поскольку подсудимый возместил причиненный преступлением ущерб, принёс извинения.

Принимая во внимание все обстоятельства, суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.