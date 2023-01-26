Происшествия

Островича осудили за убийство матери металлическим совком

Островский суд вынес приговор 45-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В феврале 2022 года подсудимый в ходе ссоры со своей матерью, на почве личных неприязненных отношений, избил ее деревянными палками и металлическим совком. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Островича признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.