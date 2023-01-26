Происшествия

Кражу велосипедов раскрыли в Дедовичах

Жителя Дедовичей задержали по подозрению к краже нескольких велосипедов, которые тот использовал для дальних велопрогулок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже велосипеда 26 января. По версии следствия, его похитили от дома по улице Бундзена в поселке Дедовичи еще в сентябре прошлого года. Причиненный ущерб оценили в десять тысяч рублей. Полицейские установили подозреваемого, им оказался безработный местный житель 2003 года рождения.

В его отношении возбудили уголовное дело, а похищенный велосипед изъяли.

Фигуранта подозревают еще в двух ранее совершенных велосипедных кражах. Молодой человек похитил велосипеды из подъездов домов в Дедовичах. Один из них также изъяли, а второй велосипед подозреваемый успел уже разобрать на запчасти. Проводится расследование.

«По имеющимся сведениям, этот юноша любил совершать дальние велосипедные поездки. При этом предпочитал почему-то пользоваться чужими транспортными средствами. Теперь же "велотуристу" придется ответить за содеянное по закону», – уточнили полицейские.