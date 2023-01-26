Происшествия

Россиянин зарезал сына и бывшую жену, а после покончил с собой

Мужчина зарезал своего сына и бывшую жену на Севере Москве, после чего покончил с собой, сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы.

В жилом доме на улице Флотской обнаружены тела двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти.

По предварительной информации, на лестничной площадке 7 этажа 45-летний мужчина в ходе ссоры »причинил своему сыну ножевые ранения, после чего прошел в квартиру и причинил ножевые ранения бывшей 43-летней жене», говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений они скончались на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством.

Причиной убийства стал отказ в прописке, сообщают РИА Новости.

По информации следствия, бывшие супруги конфликтовали из-за того, что женщина отказывала в прописке в ее квартире. В момент преступления в квартире находилась невеста погибшего и знакомая матери, которые и рассказали детали произошедшего.