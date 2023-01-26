Происшествия

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с множественными переломами рёбер

Телеведущего Николая Дроздова доставили в реанимацию после неудачного падения рядом с его домом на юго-западе Москвы.

Фото: Википедия

Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на художника Константина Мирошника, который живет по соседству.

«Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Упал и ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер», — заявил Константин Мирошник.

Он отметил, что Дроздов не хотел ехать в больницу и две ночи пробыл дома, одну из которых провел без сна. Супруга 85-летнего зоолога Татьяна настояла на госпитализации, и утром его увезла «скорая». По словам художника, Дроздов пробудет в реанимации не меньше недели, а затем будет проходить продолжительную реабилитацию.

Николай Дроздов – известный тележурналист, ведущий телепередачи «В мире животных» (1977—2018), путешественник и популяризатор науки, член Академии российского телевидения (1996), общественный деятель и пропагандист охраны природы, заслуженный журналист Российской Федерации (2018), лауреат Премии правительства Российской Федерации (2017).