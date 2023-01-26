Происшествия

В Петербурге мать избила незрячую, задевшую случайно её дочь тростью

Незрячую директрису центра подготовки собак-поводырей «Симаргл» Викторию Зырянову избили в Санкт-Петербурге.

Женщина возвращалась с мероприятия в сопровождении помощницы и собаки-поводыря. На троллейбусной остановке, утверждает она, на неё напала прохожая. Женщина заявила, что её дочь задели тростью, и ударила Викторию по голове. Якобы прозвучали слова «Слепые должны сидеть дома», сообщает «Фонтанка».

Напавшая на незрячую петербурженку женщина действовала быстро и уверенно. Агрессивная прохожая атаковала со спины.

«Сначала подлетела в плотную, потом нанесла удары, очень быстро и сильно. Никто бы не успел среагировать, я сама была в шоке, это произошло на моих глазах. Дальше я просто не давала ей подойти, в силу тех мер, которые необходимы для физически агрессивных личностей, размахивающих руками и предметами в них. Фактически она пыталась спровоцировать драку со мной», – отметила сопровождавшая незрячую.

По её словам, вес тактильной трости составляет всего 250 граммов. Его слишком мало для того, чтобы случайным движением причинить боль кому-то из прохожих.

«Так как я постоянно общаюсь с Викторией, сила трости мне известна. Я пока привыкала к общению и передвижению, сама путалась и попадала по ходу трости. И могу с уверенностью сказать, это не больно, от слова вообще, совсем», – добавила девушка.

Ещё одна свидетельница произошедшего оказалась на остановке, когда Викторию уже погрузили в скорую. По словам горожанки, пока медики осматривали пострадавшую, напавшая уверенно доказывала полицейскому свою правоту: в её версии событий – она пострадавшая сторона. «Было видно, что женщина не в себе», – добавила очевидец.