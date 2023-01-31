Происшествия

Великолучанин сгорел в собственном доме из-за неосторожного курения

Мужчина погиб при пожаре в Великих Луках 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 11:51 пожарным поступило сообщение о возгорании на набережной Грибоедова. В жилом доме выгорели: помещение веранды; прихожая; комната; огнем повреждена деревянная конструкция кровли на площади 80 квадратных метров. Обнаружен погибшим мужчина 1984 года рождения. Пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Кроме того, 31 января в 1:24 в деревне Жевлаки Опочецкого района горел садовый дом. По предварительному заключению сотрудников МЧС, причина происшествия – неосторожное обращение с огнем владельца при приготовлении пищи.