Происшествия

Владелец псковского автосервиса оговорил бывшего сотрудника ради мести

Владелец псковского автосервиса предстанет перед судом за заведомо ложный донес на бывшего сотрудника ради мести. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В декабре 2022 года пскович обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный похитил 148 000 рублей из сейфа, который находился в помещении его автосервиса. В дальнейшем установили, что указанные денежные средства никто не похищал, а историю мужчина придумал для того, чтобы отомстить своему бывшему сотруднику. Владелец автосервиса распилил часть дверного полотна сейфа угловой шлифовальной машиной и забрал хранящиеся там деньги в размере 148 000 рублей. Далее владелец автосервиса позвонил в полицию и сообщил о якобы совершенном преступлении.

В результате проведения проверки установлено, что обстоятельства, указанные в заявлении, полностью не соответствуют действительности, а само заявление является ложным. Дело направили в суд.