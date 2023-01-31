Происшествия

Псковский студент украл деньги с банковского счета товарища

Псковский студент предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета товарища. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В июле 2022 года студент одного из псковских вузов, гражданин иностранного государства, пришел в гости к своему другу и попросил мобильный телефон, чтобы поиграть в игры. Запустив игру, молодой человек решил через установленное на телефоне приложение взять займ на имя своего друга. Студент оформил займ на 15 тысяч рублей и перевел деньги на карту другого товарища. Деньги он в последующем потратил на свои нужды.

Уголовное дело направили в суд.