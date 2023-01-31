Происшествия

Безработная псковичка фиктивно зарегистрировала группу иностранцев

Безработная псковичка фиктивно зарегистрировала группу иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в минувшем году безработная псковичка 1983 года рождения осуществила на территории областного центра фиктивную постановку на регистрационный учет группы граждан Республики Таджикистан, а также восьми граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации.

А жительница Новосокольников 1985 года рождения фиктивно зарегистрировала на территории города шестерых российских граждан без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.