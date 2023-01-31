Происшествия

Россиянка задушила собственного сына за пристрастие к алкоголю

Тело 22-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в подвале дома в Красноярском крае. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

В совершении преступления подозревают 42-летнюю мать. Следователи полагают, что женщина дождалась, когда пристрастившийся к алкоголю сын уснул, накинула ему пакет на голову и задушила, а затем перетащила в соседний дом, где никто не живет, и спрятала в подполье. Прошло несколько дней, и она сообщила дочери, что ее брат умер. Тело нашли полицейские.

Женщину задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось об убийстве сыном родной матери в Острове.