Происшествия

Трое безработных обокрали дачу в Себежском районе

Трое безработных жителей поселка Идрица обокрали дачный дом в деревне Влазовичи Себежского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 30 января преступники проникли в дачный дом, выставив оконную раму, и похитили имущество. Сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое безработных жителей поселка Идрица 1990, 1991 и 1993 годов рождения. При обыске похищенное изъяли.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Ведется следствие, в ходе которого устанавливается возможная причастность фигурантов к совершению и других противоправных деяний.