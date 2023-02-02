Происшествия

Поисковому отряду не удалось найти потерявшегося мужчину в Невельском районе

Поисково-спасательному отряду не удалось найти потерявшегося мужчину в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

30 января от МО МВД «Невельский» поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков гражданина 1984 года рождения, который потерялся 2 октября 2022 года, в лесном массиве вблизи деревни Акулино.

1 февраля в 9:00 был организован выезд поисково-спасательного отряда города Великие Луки, состоящего из четырех человек и одной единицы техники. По состоянию на 14:40 поисковые работы были завершены, мужчину найти не удалось.