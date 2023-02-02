Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за оплату покупок найденной банковской картой

Псковичка предстанет перед судом за хищение средств с чужой банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ноябре 2022 года женщина нашла на улице чужую банковскую карту. Решив не сообщать о находке в полицию или сотрудникам банка, она забрала ее себе, после чего несколько дней расплачивалась данной картой в различных магазинах. Причиненный ущерб составил около 5 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража) направили в суд для рассмотрения по существу.