Происшествия

Автомобиль Lada Kalina сгорел в печорской деревне

Автомобиль Lada Kalina сгорел деревне Рачево Печорского района 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 12.03. Сгорел автомобиль 2011 года выпуска.

Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Помимо этого, в 7.23 возгорание ликвидировали в деревне Рубцовщина Гдовского района. Сгорели жилой дом; хозяйственная постройка баня. По предварительной информации, причина пожара – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.