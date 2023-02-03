Происшествия

Детская коляска загорелась в Пскове

Детская коляска загорелась в Пскове на улице Труда 5 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт ведомства в 21:31. В многоквартирном жилом доме огнем повреждена детская коляска и закопчена стена. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия сотрудников пожарной охраны. Предположительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

Также в этот день в 8:01 в здании пилорамы в Великих Луках на улице Шевченко выгорело подсобное помещение. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в розетке подсобного помещения.

В 13:29 в деревне Карпекино Усвятского района выгорела изнутри по всей площади летняя кухня из-за неисправности дымовой трубы печи. А в поселке Идрица Себежского района на улице Новой из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи произошло возгорание в бане.

Кроме того, сегодня, 6 февраля, в Пскове в жилом доме сгорело потолочное перекрытия из-за нарушений правил безопасности при устройстве печи.