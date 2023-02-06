Происшествия

Себежанка оформила кредит и перевела мошенникам около двух миллионов рублей

Себежанка перевела мошенникам в общей сложности около двух миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в феврале жительнице Себежа позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он предложил собеседнице свои «услуги» якобы для предотвращения возможного несанкционированного оформления некими злоумышленниками на нее кредита. Для пресечения этого, мошенник предложил женщине самой оформить кредит, а полученные денежные средства перевести на «безопасный счет».

Женщина поддалась на уловку злоумышленника и лишилась в общей сложности около двух миллионов рублей. Когда она убедилась, что стала жертвой мошенника, обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют полицейские в рамках возбужденного уголовного дела.