Происшествия

Молодого псковича задержали за кражу продуктов в магазине

Молодого псковича задержали за кражу продуктов из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.