Происшествия

Школьнику раздробило пальцы на уроке труда в Ленинградской области

14-летний школьник едва не остался без пальцев на уроке труда в городе Волхове Ленинградской области. В скорую медпомощь позвонили сотрудники школы №14, которые сообщили, что подросток получил серьезную травму во время работы с циркулярной пилой.

Медики сразу же увезли подростка в больницу, там врачи диагностировали у него открытые переломы двух пальцев и разрыв сухожилий. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение, пишет RuNews24.

В настоящее время прокуратура региона проводит проверку по данному факту.