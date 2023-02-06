Происшествия

Короткое замыкание электросети в туалете стало причиной пожара в Красногородске

Короткое замыкание электросети в помещении туалета стало причиной пожара в жилом доме в Красногородске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на улице Велейской поступило в 3:02. Сгорел жилой дом и дровяной сарай, навес с дровами. В хозяйственной постройке сгорела кровля, огонь повредил также и стену. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти хлев, баню и гараж.

Кроме того, в 7:20 в СНТ «Великогорецкое-2» Псковского района в садовом доме в кухне выгорели потолочные перекрытия. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и спасти садовый дом. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки холодильника.

В 7:33 в Великих Луках на улице Третьей Ударной Армии из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица огнем поврежден пластиковый мусорный контейнер.

В Острове в 8:13 на улице Космонавтов произошло возгорание хозяйственной постройки, огонь повредил потолочные перекрытие. Сотрудникам пожарной охраны удалось спасти от возгорания баню, жилой дом и хозяйственную постройку. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печи.

В деревне Вольная Болотня Порховского района загорелась баня из-за короткого замыкания электропроводки в бане. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не дать огню распространиться дальше.