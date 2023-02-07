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Находящуюся в федеральном розыске мошенницу задержали за кражу батарей в Пскове

Псковские полицейские задержали преступницу, находящуюся в федеральном розыске за серию мошенничеств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конце лета – начале осени 2022 года в Пскове произошла серия хищений аккумуляторных батарей. По версии следствия, злоумышленник приезжал в магазины автозапчастей, предоставлял поддельные платежные поручительства и забирал аккумуляторные батареи и электроинструменты.

Всего было совершено 4 эпизода преступной деятельности в нескольких магазинах города: похищено 23 аккумулятора, сумма ущерба составила почти 240 тысяч рублей. По всем фактам возбудили уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить причастную к совершению хищений - женщину 1968 года рождения без гражданства Российской Федерации.

Ранее подозреваемая уже была неоднократно судима по статье 159 УК РФ (мошенничество) за преступления, совершенные на территории Республик Адыгея, Башкирия, Крым, Кабардино-Балкарская, Татарстан, Чувашия, Краснодарского и Ставропольского края, Вологодской, Челябинской, Самарской, Саратовской, Курской и Ростовской областей. Постоянного место жительства на территории страны женщина не имеет, как и родственников, проживающих в России.

Было установлено, что за две недели до совершения серии преступлений в Пскове подозреваемая осуществила аналогичные хищения в Смоленске, а через неделю после – в Великом Новгороде, в октябре прошлого года – в городе Вязьма, в ноябре – в Пензе.

Также удалось выяснить, что для передвижения и совершения преступлений женщина пользовалась сервисами такси, но водителей о цели своей поездки не уведомляла. Кроме того, фигурант уголовного дела использовала для связи мобильные телефоны, которые просила для осуществления звонка у случайных прохожих на улице, ссылаясь на то, что ее личный мобильный телефон был похищен.

В октябре 2022 года женщину объявили в федеральный розыск. В настоящий момент сотрудники УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из других регионов страны задержали злоумышленницу. Расследование уголовных дел продолжается.