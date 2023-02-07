Происшествия

Две поддельные пятитысячные купюры обнаружили в Пскове

Две пятитысячные банкноты с признаками подделки выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фальшивые денежные знаки обнаружили 6 февраля в одном из финансовых учреждений города. По данному факту возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02», - напомнили в ведомстве.