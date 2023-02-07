Происшествия

Худощавую женщину с каштановыми волосами продолжают искать в Пскове

Елену Ошека 1959 года рождения разыскивают в Пскове. По имеющимся данным, женщина пропала 1 июня 2022 года, до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Женщине на вид 60-65 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые до плеч.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Елены Ошека, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 8-906-2231128 или 02.