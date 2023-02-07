Происшествия

Работники банка помогли великолучанке распознать телефонного мошенника

Двое великолучан не поддались на уговоры мошенников, а одна пенсионерка все же отдала злоумышленникам свои сбережения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 февраля великолучанке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов. И под предлогом якобы необходимости предотвращения попытки несанкционированного оформления на нее кредита настоятельно рекомендовал собеседнице самой срочно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Однако в банке сотрудники учреждения объяснили этой женщине, что злоумышленники пытаются ее обмануть. Горожанка приняла это к сведению. И в итоге 300 тысяч рублей, которые рассчитывали заполучить мошенники, им не достались.

В тот же день в Великих Луках пенсионеру позвонил незнакомец, который представился банковским служащим. Он тоже заговорил о необходимости оформления кредита. Речь шла о сумме в 300 тысяч рублей. В этом случае от опрометчивого шага ветерана отговорила его дочь.

Но злоумышленникам под тем же предлогом все же удалось ввести в заблуждение одну пожилую жительницу Великих Лук и завладеть ее деньгами в сумме 100 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По всем этим фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.