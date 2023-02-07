Происшествия

Почти 100 пожаров зарегистрировали в Псковской области в январе

95 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области в январе 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Пожары нанесли прямой материальный ущерб в размере 2 млн 179 тысяч рублей, погибло 4 человека (три человека были в пенсионном возрасте, один не имел определенного рода деятельности), гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 2 человека.

Причинами пожаров были:

неосторожное обращение с огнем – 30 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 26 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 23 случая;

поджоги – 5 случаев;

на транспорте – 8 случаев;

иные – 3 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 45 пожаров, прямой материальный ущерб составил 65 тысяч рублей. Погибло 2 человека. Гибели людей в нетрезвом виде не зарегистрировали.

В сельской местности за текущий период произошло 50 пожаров, материальный ущерб от которых составил 2 млн 114 тысяч рублей. На пожарах погибло 2 человека.

За январь 2023 года в жилом секторе зарегистрировали 65 пожаров, с прямым материальным ущербом в размере 2 млн 119 тысяч рублей. На пожарах в жилом секторе погибло 4 человека.

Основными причинами пожаров в жилом секторе стали:

неосторожное обращение с огнем – 13 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 24 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 22 случая;

поджоги – 4 случая;

иные – 2 случая.

За январь 2023 года на территории Псковской области пожары уничтожили 26 строений; 12,66 квадратных метров площадей; 5 единиц автотранспорта.

На пожарах спасли одного человека, материальных ценностей на сумму 1 млн 499 тысяч рублей; 64 строения.