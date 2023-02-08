Происшествия

Росгвардейцы задержали великолучанина за магазинную кражу

Росгвардейцы задержали великолучанина за магазинную кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию, что 7 февраля в Великих Луках в магазине на проспекте Зверева сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания общей стоимостью 2500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства великолучанина передали сотрудникам полиции.