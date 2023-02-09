Происшествия

В Новосибирске обрушились два подъезда жилой пятиэтажки из-за взрыва газа



В центре Новосибирска обрушился подъезд пятиэтажного дома из-за взрыва газа, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Травников. Дом расположен на улице Линейной в Заельцовском районе.

Фото: НГС - Новости Новосибирска

«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших», — добавил глава региона. Позднее погиб еще один человек из-за отравления угарным газом.

В региональном МЧС уточнили, что силы ведомства привлечены по повышенному рангу пожара, огонь распространился на площади 300 кв. м, из дома эвакуировали 50 человек, сообщает РБК.

Региональный СК позднее уточнил, что частично обрушились два подъезда, заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК).