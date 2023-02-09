Происшествия

Иностранец предстанет перед судом за кражу кроссовок в псковском спорткомплексе

Гражданин Украины предстанет перед судом за кражу кроссовок в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Утром 11 января обвиняемый решил поплавать в УСК «Олимп», расположенном в деревне Борисовичи. После занятия спортом в раздевалке злоумышленник увидел у одного из шкафчиков кроссовки. Он надел их на ноги, а свои кроссовки положил в рюкзак и скрылся с места преступления. Ущерб оценили на сумму 8 тысяч рублей.

В ходе дознания похищенные кроссовки изъяли. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.