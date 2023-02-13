Происшествия

Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек при пожаре в Великих Луках

Сотрудникам МЧС удалось спасти двух человек при пожаре в пятиэтажном доме в Великих Луках 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел в доме № 49 на улице Золотковской, предположительно, из-за неосторожного обращения с огнём при курении. В однокомнатной квартире огонь повредил мебель и стену. Пожарным удалось спасти мужчину 1960 года рождения и женщину 1959 года рождения. Их доставили в Великолукскую межрайонную больницу.

В тот же день в деревне Станкеево Красногородского района сгорел автомобиль Lada Vesta 2018 года выпуска. В ведомстве считают, что пожар случился из-за разгерметизации топливной системы транспортного средства.