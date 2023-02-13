Происшествия

Мужчина предстанет перед судом за кражу косметики в Пскове

Мужчина предстанет перед судом за кражу из известного магазина косметики на Рижском проспекте в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре городской прокуратуре.

Следствие установило, что вечером 13 января 30-летний житель Пскова находился в торговом помещении магазина косметики и товаров для дома. Он взял со стеллажей выставленные на продажу товары, поочередно сложил в находящуюся при нем сумку и карманы куртки. Не оплатив товар, мужчина покинул магазин. Затем он, выйдя на улицу, стал предлагать прохожим товар в районе «Маяка». За весь товар он выручил деньги в размере 1000 рублей, которые потратил на продукты питания.

Ущерб оценили на общую сумму в 2 609 рублей 99 копеек. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.