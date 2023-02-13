Происшествия

Псковичи передали мошенникам более 130 тысяч рублей

Несколько псковичей поддались на уловки мошенников и лишились более 130 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жители Пскова на одном из популярных интернет-сайтов попытались осуществить операции купли-продажи мебели, стройматериалов и музыкальной аудиоаппаратуры. Интересовались некоторые пользователи и возможностью получения дополнительного заработка. В итоге горожане столкнулись с мошенниками, которые сначала предложили свои «услуги», а затем ввели псковичей в заблуждение и завладели их деньгами на общую сумму более 130 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел.