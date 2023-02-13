Происшествия

Психолог ударил женщину на семинаре в Великом Новгороде

Управление МВД России по Великому Новгороду не получало обращений от организаторов и участников семинара психолога, который ударил слушательницу.

Как написала жительница города в соцсети, на семинаре психолога Сатьи Даса в Великом Новгороде 12 февраля одна из слушательниц начала кричать с места, ее пытались вывести, в итоге автор семинара ударил женщину по голове ее же сумкой. В соцсетях опубликовано видео инцидента, пишет РИА Новости.

«Ни организаторы мероприятия, ни девушка, пострадавшая от удара сумкой, к нам не обращались. Заявления не писали», - сообщили в полиции.