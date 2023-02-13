Происшествия

Пскович подарил знакомой украденные цветы и мягкую игрушку

Несколько краж из магазинов раскрыла полиция в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре вечером 1 февраля из торгового зала магазина по улице Рокоссовского мужчина украл цветы и мягкую игрушку. Сотрудники отдела полиции установили, подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный пскович. Похищенные цветы и игрушку он подарил знакомой женщине. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

А 10 февраля в торговом зале магазина на улице Коммунальной в Пскове неизвестная посетительница сняла с манекена женскую шубу и с ней покинула помещение. Полицейские вскоре задержали подозреваемую. Ей оказалась неработающая псковичка 1977 года рождения, ранее уже судимая за кражу. Похищенное она успела продать. В отношении фигурантки также возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

2 февраля из магазина по улице Яна Фабрициуса похитили робот-пылесос. Сотрудники отдела полиции установили подозреваемого в краже – безработного судимого псковича 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.