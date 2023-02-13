Происшествия

Превращавшего бумагу в доллары африканского «колдуна» арестовали в Москве

Гражданина Камеруна, продавшего любителю легкой наживы черную бумагу, которая якобы превращалась в настоящие деньги, на 23 тысячи долларов, поймали в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, злоумышленник вышел на доверчивого мужчину в мессенджере и рассказал ему, как «легко приумножить сбережения», сообщает РИА Новости.

«Секрет фокуса был прост: аферист покрыл черной краской несколько купюр, а во время съемки эту краску смыл. Таким образом у зрителя создавалось впечатление, что денежные знаки как бы проявились», - сказала Волк.

Перед встречей с покупателем камерунец нарезал большое количество листов чёрной бумаги. При продаже он сообщил, что через 40 минут краска исчезнет и бумага превратится в настоящие деньги. За бумагу потерпевший отдал более 23 тысяч долларов.

«Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В настоящее время фигурант заключен под стражу», - отметила она, добавив, что афериста задержали в Москве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).