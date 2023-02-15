Происшествия

Предприимчивый великолучанин представился настоящим хозяином дома и совершил кражу

Уголовное дело завели на 58-летнего жителя Великих Лук, который совершил кражу с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

В начале декабря 2022 года местный житель решил сходить в гости к своему давнему знакомому. Придя на место, он увидел, что на участке, где ранее жил его знакомый, уже обустроились другие люди.

Мужчина представился хозяином дома, дождался пока настоящий владелец уедет, нашел ключ от входной двери, незаконно проник внутрь дома, откуда похитил имущество.

Санкция пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.