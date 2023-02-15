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Происшествия

Более 700 тысяч рублей отдали мошенникам жители Псковской области

15.02.2023 15:06|ПсковКомментариев: 0

Более 700 тысяч рублей отдали жители Псковской области телефонным мошенникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 13 февраля псковичу 1937 года рождения позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил пенсионеру, что его сыну якобы грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. И для решения проблемы требуется финансовая поддержка.

Пожилой мужчина поддался на эту уловку и передал прибывшему к нему по месту жительства курьеру 70 тысяч рублей. По имеющимся предварительным сведениям, курьер – высокий молодой человек худощавого телосложения, одетый во все черное и с черной медицинской маской на лице.

А молодой псковичке в тот же день позвонил мнимый банковский служащий, который сообщил, что будто бы во избежание попытки несанкционированного оформления на собеседницу кредита ей необходимо срочно перечислить сбережения на «безопасные счета». В итоге горожанка перевела на указанные «доброжелателем» счета около 700 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #мошенники #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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