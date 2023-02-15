Происшествия

Отца троих детей осудили за вождение без прав в Пскове

Псковича осудили за вождение без прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина управлял автомобилем, будучи лицом, подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное частью 4 статьи 12.7 КоАП РФ (повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления).

Уголовное дело рассмотрели в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами суд признал раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, состояние здоровья. За совершенное преступление мужчине назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ и 1 год 6 месяцев лишения права управления транспортными средствами.