Происшествия

Новую инсталляцию испортили в центре Острова

Новую инсталляцию, установленную в центре города Острова в конце 2022 года, испортили неизвестные. Фотографии появились в сообществе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано в Острове» / «ВКонтакте»

На снимках видно, как несовершеннолетний отламывает фрагмент пластиковой буквы «о» в слове «Остров», который ранее был закреплён. «Обращение к родителям, чей сын сейчас отломал кусок от буквы “о”. Придите и закрепите хотя бы скотчем», - подписала фотографии возмущённая жительница города.

В комментариях под постом островичи разделились на два лагеря – часть из них возмутилась поступком ребёнка и равнодушием его родителей. Другие же заявили, что мальчик не виноват, пишет «МК в Пскове».

«Судя по изоленте чёрной, она [буква "о" – ред.] уже была сломана. Так что не нужно наговаривать на ребёнка. Он просто оказался не в том месте не в то время», - написала островичка.